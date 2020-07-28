Российский актер театра и кино Михаил Ефремов будет молчать во время суда по делу о дорожно-транспортном происшествии с его участием. Об этом в интервью изданию «СтарХит» рассказал представляющий интересы артиста адвокат Эльман Пашаев.

8 июня Михаил Ефремов в состоянии опьянения за рулем джипа выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и столкнулся с автомобилем службы доставки. В результате аварии водитель-курьер скончался в больнице. В отношении Ефремова было возбуждено дело по статье УК РФ о нарушении ПДД. Он признал вину и в настоящее время находится под домашним арестом в квартире, расположенной в доходном доме Германа Бройдо в центре Москвы по адресу Плотников переулок, 4/5. Дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, будет рассматриваться по существу в Пресненском районном суде Москвы.

Сегодня Пашаев рассказал, что в ходе судебного заседания Ефремов будет молчать и ждать решения — говорить будут его представители. Кроме того, адвокат высказал мнение, что рассмотрение дела судом займет около двух месяцев.

«Видно, что он (Ефремов. — Прим. «») устал от всего и хочет, чтобы процесс поскорее закончился, какой бы приговор ни был», — поделился подробностями Пашаев.