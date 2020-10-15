Сергей Аверцев, защитник интересов старшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказал о своей договоренности с бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым перед началом суда. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам юриста, все его коллеги, в том числе Пашаев, были удивлены суммой компенсации морального вреда, запрошенной пострадавшим в суде — сначала речь шла о 7,5 миллиона рублей, затем — 7,3 миллиона рублей. Все полагали, что пострадавшему присудят не более 500 тысяч рублей.

Эльман Пашаев, встретившись с Аверцевым в коридоре суда, заявил, что если компенсация окажется более 500 тысяч рублей, то он обещает «утроить сумму и выплатить ее из своего кармана».

Однако, отметил юрист, после того, как его подзащитному присудили миллион рублей, Пашаев от своих слов отказался.

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель, Сергей Захаров, скончался от полученных травм. 8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. Защита обжаловала приговор.