Защитник Михаила Ефремова сам едва не стал жертвой интриги.

Пашаев заявил, что у него есть компромат на адвоката семьи Захаровых.

Якобы есть некий заказчик, который хотел, чтобы самого Пашаева привлекли к уголовной ответственности.

За это он был готов заплатить 30-40 тысяч долларов, — информирует

У Эльмана, по его словам, есть скриншоты тайной переписки, подтверждающие его слова.

Доступ к переписке ему дали весьма влиятельные люди, предупредившие, что может быть организована провокация.

Пашаев отметил, что он планирует обратиться в полицию.

Как ранее сообщал «Рамблер», Пашаев полтора года назад получил условный срок в год за избиение человека.

Клиентка обратилась к юристу за помощью. Она отдала кругленькую сумму человеку, который обещал вытащить ее из передряги, а точнее — помочь ей закрыть уголовное дело на нее и вывезти ее из страны.

Однако этот человек не выполнил условий, а деньги отдавать отказался. Тогда Пашаев своими руками набил ему лицо.