Защитник Михаила Ефремова сам едва не стал жертвой интриги.
Пашаев заявил, что у него есть компромат на адвоката семьи Захаровых.
Якобы есть некий заказчик, который хотел, чтобы самого Пашаева привлекли к уголовной ответственности.
За это он был готов заплатить 30-40 тысяч долларов, — информирует
У Эльмана, по его словам, есть скриншоты тайной переписки, подтверждающие его слова.
Доступ к переписке ему дали весьма влиятельные люди, предупредившие, что может быть организована провокация.
Пашаев отметил, что он планирует обратиться в полицию.
Как ранее сообщал «Рамблер», Пашаев полтора года назад получил условный срок в год за избиение человека.
Клиентка обратилась к юристу за помощью. Она отдала кругленькую сумму человеку, который обещал вытащить ее из передряги, а точнее — помочь ей закрыть уголовное дело на нее и вывезти ее из страны.
Однако этот человек не выполнил условий, а деньги отдавать отказался. Тогда Пашаев своими руками набил ему лицо.