Инцидент произошел на фоне якобы заявления правозащитника об инсульте Ефремова.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев жестко отреагировал на слова журналистки о том, что он якобы утверждал об инсульте у своего подзащитного.

По словам сотрудницы СМИ, правозащитник ей лично заявил об этом диагнозе у Ефремова.

«Когда мне понадобится свидетель, чтобы так нагло врали в лицо, я вас приглашу и заплачу достойно», — сказал Пашаев.

Также адвокат потребовал от девушки предоставить в качестве доказательств запись с его словами об инсульте.

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Напомним, что на прошлой неделе до начала слушания по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Ефремову стало плохо и его госпитализировали. Ранее Пашаев заявил, что у его подзащитного диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких. По его словам, жизни артиста угрожает серьезная опасность.