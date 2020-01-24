Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Анатолий Логинов прокомментировал задержание банкиров Александра Плющенко и Александра Кутукова, деятельность которых связывают с криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дед Хасан)

«Пока еще рано говорить об обоснованности или нет обвинений в адрес Плющенко и Кутукова. Все зависит от того, какую доказательственную базу уже собрали и еще соберут следователи. С учетом описанных связей и истории данных руководителей банка, очень высока вероятность, что обвинение не остановится на вменении только хищений, и скоро мы можем услышать об очередном преступном сообществе в предпринимательской сфере», — сказал Логинов.

Он упомянул, что за время работы Агентства по страхованию вкладов по его заявлениям о неправомерности действий лиц, контролирующий финансовые организации, правоохранительные органы возбудили 486 уголовных дел. Обвинительные приговоры выносятся в 15-20% случаев.

Говоря о ключевой мошеннической схеме, которую обычно используют злоумышленники в банковской сфере, Логинов отметил хищение вкладов физических и юридических лиц через оформление фиктивных кредитов.

В качестве примера он привел действия председателя правления «Кредитбанка» Эдуарда Чилингарова, который за три года сумел украсть таким образом более 600 млн рублей. Аналогичным образом он поступил и с «Тайм Банком» откуда вывел более 260 млн рублей.

Логинов подчеркнул, что нередки истории оказания «услуг по обналичиванию» денежных средств. Банк выдает деньги «обнальным фирмам», которые в последующем продают наличные за процент.

Вместе с тем адвокат подчеркнул, что работа правоохранительных органов по избавлению банковского сектора от серых криминальных схем ведется. Однако важно чтобы эта следственная деятельность и последующее уголовное преследование предпринимателей были обоснованными.

Ранее в этот же день сообщалось, что Плющенко и Кутуков были отправлены в ИВС. Им вменяется мошенничество на сумму 91 млн рублей. По данным правоохранителей, оба задержанных поддерживали тесную связь с криминальным авторитетом Окой Хатоевым, связанному с финансированием разработки и реализации схем хищения денежных средств вкладчиков кредитных учреждений, банкротствами предприятий и выводом их активов.

Известно, что задержанные прибегали к запугиванию недовольных их действиями, посылая им могильные постаменты. Плющенко известен как председатель правления Банка проектного финансирования и председатель совета директоров Айви-банка. Оба кредитных учреждения — банкроты.

Примечательно, что Айви-банк, по информации полиции, фактически был расчетным банком предпринимателя Хатоева. В 2017 году ЦБ отозвал лицензию у Айви-банка, тогда же «Ведомости» сообщили, что в кредитное учреждение с обысками пришли сотрудники полиции.

Аслан Усоян (Дед Хасан) возглавлял один из самых могущественных криминальных кланов в России, который вел войну с ОПГ другого криминального авторитета — Тариэла Ониани (Таро). 16 января 2013 года Усоян был убит во дворе московского ресторана «Старый фаэтон».