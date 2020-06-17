Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала для «Известий» сообщения о том, что в российских школах появятся камеры с функцией распознавания лиц.

Накануне, 16 июня, СМИ сообщили, что нововведение позволит отследить время прихода и ухода ребенка, а также присутствие посторонних людей на территории учебного заведения и наличие подозрительных предметов.

9 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе совещания с членами совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей заявил о планах ведомства совместно с Минпросвещения представить в течение месяца комплексную программу по цифровизации образования, которая будет состоять из исключительно отечественных технологических решений.