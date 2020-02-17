Российская Федерация является полноправным правопреемником СССР с сохранением всех прав и обязанностей Союза в международных отношениях, в том числе в Совете Безопасности ООН и во всех международных соглашениях. Об этом рассказала «Известиям» адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в понедельник, 17 февраля. Частичной правопреемственности государства невозможно представить, добавила эксперт.

Ранее 17 февраля сообщалось, что судья Конституционного суда Константин Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» и предложил прекратить считать Россию его правопреемницей.

«Если судья Конституционного суда считает, что страна, которая в прошлом жестко обходилась с некоторыми слоями населения является незаконно созданным государством, то это, прежде всего, США должны быть признаны незаконно созданным государством за проводимые репрессии над коренным населением Северной Америки. Но никому и в голову не придет такое обвинение в адрес Соединенных Штатов», — сказала адвокат.

По ее мнению, России и всем ее гражданам надо гордиться достижениями Советского Союза.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этот день заявил том, что Россия де-факто и де-юре является правопреемницей СССР после развала Союза.

30 января президент России Владимир Путин после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил проработать вопрос о создании базы жертв политических репрессий.