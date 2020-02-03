Ужесточать наказание для шумных соседей на федеральном уровне — излишняя мера, поделилась своим мнением с «Известиями» адвокат Елена Пономарева. Существующих возможностей бороться с этой проблемой на местном уровне вполне хватает.

Ранее 3 февраля стало известно, что группа депутатов предложила на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов. Соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс уже разработан.

Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Денежное наказание для нарушителей будет достигать 150 тыс. рублей. С жалобами на нарушение тишины жильцы смогут обращаться в управляющие компании.

Возложение дополнительных полномочий на управляющие компании и повышение штрафов не принесет эффекта, сказала Елена Пономарева.

«Создание сложных механизмов и дополнительных контрольных структур нецелесообразно, поскольку механизм контроля и привлечения к ответственности должен быть простым и прозрачным», — считает адвокат.

На уровне разрешения вопросов с соседями вполне достаточно полномочий участкового уполномоченного полиции и государственной жилищной инспекции, которые способны и обязаны осуществлять профилактику нарушения прав граждан, добавила Пономарева.

В то же время она признала, что реальной практики доказывания наличия источника шума у соседей практически нет, а в жилом многоквартирном доме источников такого шума может быть множество.

Региональные законы о тишине действуют, в частности, в Москве и Московской области. Их нормы наиболее применимы для работы транспорта или работ, создающих повышенные шумы и причиняющих дискомфорт населению. Практика по такого рода делам об административных правонарушениях достаточно широка, заключила адвокат.

Ранее 3 февраля глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замглавы фракций ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с «Известиями» очертил категорию нарушителей, с которыми проблема ночного шума стоит наиболее остро. В том числе это пьяницы, дебоширы, различные питейные заведения и строительные компании.