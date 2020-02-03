Предложение высылать из России заболевших коронавирусом звучит странно, заявил правозащитник Владимир Новицкий. По словам адвоката, согласно мировой практике, если человек въехал в страну легально и заразился, его не могут выслать.

Практики депортации нет. Есть практика запрета въезда. Если они въехали, нарушив миграционные правила, и не сообщили о своих болезнях, тогда — да. Если они въехали по правилам и у них выявили заболевание — нет, — цитирует Новицкого «360».

Правозащитник добавил, что принудительно отправить в родные страны заболевших при условии соблюдения ими правил въезда можно только на уровне личных пожеланий, «в том числе и премьер-министра».

Ситуация с высылкой из России выглядит довольно странно, так как заболевших нужно в первую очередь изолировать, чтобы не допустить эпидемии, а не отправлять домой, — пояснил Новицкий.

После вспышки нового типа пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, с конца 2019 года в Китае погиб уже 361 человек. Один заболевший умер на Филиппинах. Всего медики выявили более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксированы два случая заражения, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Это двое граждан Китая, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме.

Как писал NEWS.ru, глава правительства Михаил Мишустин 3 февраля подписал национальный план по борьбе с коронавирусом и предложил высылать из страны заразившихся иностранцев.

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