Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду гашиша и помилованная президентом РФ Владимиром Путиным, не признавала свою вину. Об этом 30 января сообщил ТАСС со ссылкой на заявление защиты.

«Никакого признания вины не было — ни полного, ни частичного, ни какого-либо еще. В ходатайстве о помиловании признания вины нет и быть не могло. Да и в чем она могла признаться, если границу России даже не пересекла?» — говорится в заявлении.

Иссахар задержали весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево — 25-летняя израильтянка прилетела из Дели и должна была отправиться в Тель-Авив. В сумке у девушки нашли около 9 г гашиша. 11 октября 2019 года Химкинский городской суд приговорил ее к 7,5 года колонии общего режима. В декабре Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу осужденной.

23 января Путин встретился с матерью девушки, после чего отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и пообещал, что «всё будет хорошо».

29 января указ о помиловании девушки был опубликован на сайте Кремля. На следующий день она вышла на свободу.