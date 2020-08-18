Актер Михаил Ефремов болен серьезной болезнью, сообщил во вторник журналистам перед судебным заседанием адвокат Эльман Пашаев.

«Мы просили [суд], чтобы ко врачу обратиться. У него [Ефремова] очень серьезная болезнь. Диагноз нельзя разглашать — это медицинская тайна», — сказал он.

Ранее Пашаев заявил, что врачи диагностировали у его подзащитного нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза. 15 августа актер был выписан из Боткинской больницы и доставлен домой.