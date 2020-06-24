Российский актер театра и кино Михаил Ефремов, устроивший в Москве пьяное ДТП со смертельным исходом, решил бросить пить. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет», — поделился подробностями защитник.

При этом Пашаев назвал фантазиями сообщения некоторых средств массовой информации о том, что Ефремов якобы пытался покончить с собой после смертельной аварии на Смоленской площади в столице.

Напомним, что 8 июня в Москве Михаил Ефремов на своем черном джипе вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с фургоном курьерской службы, водитель которого умер в больнице. В результате проведенной медицинской экспертизы было установлено, что 56-летний актер управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, к тому же, в его крови выявлены следы запрещенных веществ.

Сейчас артист находится под домашним арестом в квартире, расположенной в доходном доме Германа Бройдо в центре Москвы по адресу Плотников переулок, 4/5.