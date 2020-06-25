Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал собственные слова о том, что устроивший пьяное ДТП актер готов позаботиться о детях погибшего Сергея Захарова.

По его словам, Ефремов вовсе не хочет усыновить этих детей по документам. Однако он «может сделать для них больше, чем родной отец». Пашаев уточнил, что это может произойти, «не потому, что тот был плохим отцом», а потому, что у Ефремова больше возможностей.

Ранее Пашаев заявил, что Ефремов готов «даже усыновить» детей Захарова, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

При этом он подчеркнул, что сам больше не будет предпринимать попыток с кем-либо договориться.