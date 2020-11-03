Адвокат Петр Хархорин, защищающий осужденного за смертельное ДТП на 7,5 лет колонии Михаила Ефремова, объяснил задержку с выплатой компенсаций матери и гражданской жене погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом он рассказал в интервью «МК».

Юрист заметил, что гражданская жена Сергея Захарова Ирина Стерхова и его мать обязательно получат компенсацию от артиста.

«Мы считаем, что мать погибшего — главная потерпевшая», — пояснил он, добавив, что она никаких требований при этом не заявляет.

Хархорин пояснил, что задержка с выплатами произошла из-за проблем с финансами. Так, лишь после официального вступления приговора в законную силу Ефремову его супруга Софья Кругликова сможет получить доверенность. Тогда она сможет воспользоваться сбережениями, которые хранятся в ячейке и на личном банковском счете мужа.

«Деньги пока неоткуда взять», — пояснил он.

Адвокат заявил, что три миллиона рублей в качестве компенсации вдове погибшего Маргарите Захаровой, ее сыну, а также брату Захарова удалось собрать благодаря друзьям, знакомым, родственникам.

При этом Хархорин не уточнил, какую именно сумму планируется выплатить гражданской жене и матери погибшего в аварии.

«Но в любом случае сумма будет достойной», — сказал он.

21 октября Ефремов выплатил 3 миллиона рублей вдове погибшего Маргарите Захаровой, ее сыну, а также брату Захарова. Позднее актер пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего, которые официально не признаны потерпевшими.

8 июня Ефремов, находившийся за рулем внедорожника в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и попал в аварию, врезавшись в другой автомобиль. Водитель транспортного средства скончался, артиста приговорили к восьми годам лишения свободы, однако после возмещения им морального вреда потерпевшим срок наказания сократили на полгода.