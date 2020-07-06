Александр Рогулев. Публикацию немецкого издания Spiegel по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной не стоит связывать с предстоящим решением Спортивного арбитражного суда (CAS), считает адвокат спортсменок Алексей Панич.

Немецкое издание Spiegel в воскресенье сообщило, что независимые эксперты выразили уверенность в том, что документы, являющиеся доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, не были подписаны лично бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Россиянки оспаривают решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании результатов на Играх в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

«Я бы не стал связывать публикацию с тем, что в ближайшее время ожидается решение CAS, — сказал Панич Mpravda.com. — Просто эта тема продолжает оставаться актуальной, так как в марте состоялось слушание, а решения до сих пор нет. Журналисты Spiegel просто провели собственное расследование. Что касается сдвига в сознании, то я не думаю, что это происходит. В ситуации, когда люди профессионально делают свою работу, они просто не могут не прийти к тем выводам, к которым пришли мы».

«А когда все делается таким образом, что люди знакомятся с позицией только одной стороны или уповают на авторитет МОК и WADA, веря им на слово, вот тогда, к сожалению, возникает перекос в изложении, — добавил юрист. — То есть люди просто не видят доводов и доказательств второй стороны, считая МОК и WADA априори непогрешимыми организациями, которые не могут ошибаться. А в ситуации с ДНК мы прекрасно видим, что ошибаться они все-таки могут, причем в случае с Ольгой Зайцевой, надо отдать им должное, они эту ошибку сами и признали».

Панич сообщил, что ожидает решения CAS в срок до 20-х чисел июля. «Как вы знаете, срок для принятия решения CAS был продлен без объяснения причин, — напомнил собеседник агентства. — Сейчас мы ожидаем решение в июле, оно, как мы надеемся, будет нам предоставлено в течение двух ближайших недель».

«Spiegel провел собственное независимое расследование, что можно только приветствовать, — добавил Панич. — Журналисты собрали информацию и доводы с обеих сторон, изучили их, и по результатам этого анализа опубликовали текст. Собственно, там нет ничего принципиально нового. Просто журналисты расследовали вопросы, по которым биатлонистки и спорят с МОК. Как мы считаем, они пришли к правильным выводам о том, что все обвинения являются надуманными».

В материале издания утверждается, что МОК изначально ошибся с определением второй ДНК в анализе Ольги Зайцевой.

«Вопрос ДНК – один из ключевых в этой истории, — пояснил Панич. — Первоначально экспертами МОК был проведен анализ, в результате которого было найдено две ДНК. Они их идентифицировали как две женских ДНК, после чего МОК стал утверждать, что это является подтверждением участия Ольги в допинговой схеме и что две ДНК появились в результате подмены пробы. Но позднее тот же самый МОК провел еще одно экспертное исследование. Выяснилось, что первоначальное исследование никуда не годится. Была допущена серьезная ошибка экспертами МОК, и последующий анализ выявил наличие двух ДНК, где одна мужская, а другая – женская».

«Мы со своей стороны провели анализ и представили доказательства, что мужская ДНК принадлежит мужу Ольги. Соответственно, после этого МОК провел свой третий анализ, который подтвердил нашу информацию. После чего МОК отказался от этого обвинения, довод был снят, и это являлось одной из важнейших наших побед. Ведь наличие двух ДНК изначально было одним из ключевых доводов подтверждения участия в допинговой схеме. Отмечу, что МОК его снял до суда, поэтому CAS его даже не рассматривал. МОК признал, что эксперты непрофессиональным образом провели исследования. Теперь об этом написал и Spiegel», — заключил адвокат биатлонисток.