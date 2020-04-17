Адвокат Александр Вершинин, защищавший интересы бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил его адвокат Алексей Кирсанов в пятницу, 17 апреля.

По словам Кирсанова, его подзащитному предъявили обвинение в приготовлении к преступлению и покушении на преступление (ст. 30 УК РФ), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вершинин признал вину и написал явку с повинной, сообщил адвокат ТАСС.

О его задержании СМИ сообщили накануне. 16 апреля Вершинина вызвали на допрос, а следственные действия продлились до утра пятницы, рассказывал ранее Кирсанов.

Задержание Вершинина не связано с делом Абызова, уточнил адвокат экс-министра Александр Аснис.

В разные годы Вершинин представлял интересы осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, а также майора полиции Дениса Евсюкова.

Михаила Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против него возбудили дело об организации преступного сообщества и участии в нем с использованием своего служебного положения (ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год Абызов создал преступное сообщество, с помощью которого украл деньги и вывел их за рубеж.