У британца нашли рак, потом у него начались очень серьезные проблемы.

Нэтен Каммингс из городка Блэкпул в октябре 2019 года внезапно упал на работе — он вдруг просто рухнул на пол, не сумев удержаться на ногах. Коллеги вызвали скорую, а при обследовании врачи нашли у него рак мозга.

Опухоль была довольно крупного размера, но медикам удалось удалить 90% от нее. Хотя врачи полагали, что парень, скорее всего, скончается во время операции или останется инвалидом, поскольку опухоль глубоко проросла в мозг. Однако 23-летний Нэтен встал на ноги уже через пару дней после удаления опухоли и, казалось, шел на поправку.

Ему назначили химиотерапию и парень начал лечение. Но в декабре он чуть не умер от менингита. Совсем скоро, в начале 2020 года и весной, лечащийся от рака Нэтен перенес сепсис. К счастью, и в эти два раза все обошлось благополучно. Также у него началась катаракта.

Но это был еще далеко не конец. В январе 2021 года Нэтен еще раз заболел менингитом, а вскоре после выздоровления у него нашли коронавирус. Который парень, кстати, перенес удивительно легко, учитывая его историю. Уже спустя четыре дня после появления симптомов ему стало лучше.

«Это был адский год», — говорит Нэтен в беседе с Daily Star.

Однако он не теряет надежду. Сейчас парень ждет результаты очередного обследования, он надеется, что опухоль отступит. Пожелаем ему сил и здоровья.

Кстати, ранее Сергей Светлаков рассказал, как переболел коронавирусом.