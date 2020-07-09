Экс-участники скандального телепроекта «Дом-2» Мария Круглыхина и Сергей Адоевцев на днях могли бы справить десятилетие своей семьи, если бы не развелись в 2016-м году. Так, парень признался, что все еще с теплом вспоминает свой брак с Машей, тоскует по ней и жалеет, что дошел до развода, состоявшегося из-за его вредных привычек.



Напомним, Адоевцев после развода отобрал у бывшей супруги не только совместно нажитую недвижимость, но даже бытовую технику и собаку. Круглыхина же спустя год уже сыграла свою вторую свадьбу с Михаилом Зайцевым, вторым мужем.



Сейчас Маша вместе с Мишей решили перебраться из столицы в подмосковное село, где они намерены построить большой дом. Супруги родили троих детей (двух девочек и мальчика) и живут по Божьему закону. Круглыхина в последние годы стала набожной христианкой, регулярно посещает церковь и решила посвятить свою жизнь детям, мужу и Богу.