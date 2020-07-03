Усиление активности российских подлодок в Атлантике не должно никого удивлять, учитывая подъем Вооруженных сил РФ и необходимость военным морякам оттачивать свои навыки, заявил Mpravda.com экс-командующий Северным флотом адмирал-подводник Вячеслав Попов.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что представителей НАТО и военных аналитиков беспокоит повышенная активность российских подлодок в тех районах Атлантического океана, где они могут представлять угрозу для кораблей альянса и важных объектов инфраструктуры. По данным газеты, в конце прошлого года 10 российских подлодок со своих баз у арктического побережья направились в сторону Северной Атлантики. Подобное развертывание российского ВМФ, по версии НАТО, направлено, в том числе, на демонстрацию своей силы в Атлантике.

«В советское время это было систематически, в 90-е годы был спад по различным причинам. А сейчас страна и Вооруженные силы находятся, с моей точки зрения, на подъеме. К Вооруженным силам и, в частности, подводным уделяется должное внимание, и для того, чтобы иметь опыт, тренироваться, они находятся в океане в том числе. Это нормальное явление для страны, имеющей подводный флот», — сказал Попов.

По его словам, в том, что российские подлодки бороздят просторы Атлантики, ничего удивительного нет. Адмирал уточнил, что любая страна, имеющая подводный флот, периодически посылает свои субмарины в каждый из океанов. Они нужны там, чтобы вести разведку, находиться в районах потенциального боевого применения.

В то же время такая осведомленность НАТО не должна пугать россиян, уверен Попов. О том, что подводная лодка вышла из базы, узнать несложно, а вот вычислить, «где она ходит – уже другой вопрос», заметил собеседник.