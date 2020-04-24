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По мнению адмирала, написание писем поможет отвлечься от дурных мыслей и скоротать время.

Адмирал-подводник Виктор Кравченко рекомендовал россиянам писать письма для того, чтобы скрасить условия самоизоляции. Свои послания моряк посоветовал адресовать родным, любимым и близким.

Военнослужащие, несущие длительные подводные вахты, не понаслышке знают, что такое изоляция от внешнего мира, а написание писем отвлекает от дурных мыслей, добавил Кравченко.

«Это отвлекает от сегодняшней не радостной действительности, тренирует моторику, заставляет вспомнить грамматику, орфографию и пунктуацию. И самое главное — дорогие вам люди получат неожиданный и давно забытый в наши дни приятный подарок-сюрприз», — рассказал Кравченко в беседе с РИА Новости.

Подводник уверен, что эмоциональный подъем, который автор письма испытает во время его написания, окажет профилактическое воздействие и на состояние его здоровья. Тем, кто не хочет брать в руки шариковую ручку, можно воспользоваться плодами технического прогресса, считает адмирал.

«Сегодня можно отправлять и голосовые письма. Например, человек-«сова» написал ночью письмо другу или подруге, которые являются по своей натуре «жаворонками», а наутро они проснулись и его прослушали. И день для них с раннего утра заиграл солнечными лучами», — предположил подводник.

За минувшие сутки в России зафиксировано 4 774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на настоящее время данный диагноз поставлен 62 773 людям. Выздоровел за сутки 471 человек, 42 человека скончались.

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