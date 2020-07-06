Боевой состав военно-морских сил Украины в основном представлен катерами, которых будет недостаточно, чтобы нанести серьезный урон российской инфраструктуре, заявил Mpravda.com командующий Черноморским флотом (1996-1998) и начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005) адмирал Виктор Кравченко.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России. По словам командующего, его страна потеряет много военных и гражданского населения. Кроме того, он упомянул об украинском ракетном комплексе «Нептун», который, по словам Неижпапы, может с материковой Украины достать до Севастополя.

«Это несерьезно. У нас там достаточно сил в составе Черноморского флота. Те катера, которые мы им отдали, три катера, явно недостаточны, чтобы что-то серьезное сделать. Да, могут шум поднять, вывести эти катера, если они на ходу у них, что-то такое сделать мелкое, вот и все», — сказал Кравченко.

Он уточнил, что российские специалисты, в свою очередь, отслеживают действия Украины и принимают «соответствующие меры».

Адмирал предположил, что заявление командующего ВМС Украины могло быть ответом на требование Москвы в ближайшее время представить проект изменений украинской конституции в минской контактной группе по Донбассу.