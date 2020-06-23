Создавать Азовскую флотилию в составе Черноморского флота (ЧФ) нет необходимости, сил и средств флота вполне достаточно, чтобы нейтрализовать любую возможную угрозу, исходящую в зоне его оперативной ответственности, в том числе от ВМС Украины в Азовском море, заявил Mpravda.com бывший начальник главного штаба Военно-морского флота РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.

Так он прокомментировал публикации о том, что в ответ на усиление ВМС Украины американскими катерами Mark VI России необходимо рассмотреть возможность создания Азовской флотилии в составе ЧФ. США решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).

«В операционную зону ответственности Черноморского флота входят Черное, Азовское и Средиземное моря. Структура флота сформирована таким образом, чтобы купировать угрозы на любом направлении в данном регионе. Азовское море не является исключением, дополнительных командований формировать здесь не имеет смысла, сил достаточно», — сказал Кравченко.

Он подчеркнул, что силы Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) направлены именно на обеспечение безопасности в районе Азовского моря, где в Темрюке находится пункт базирования кораблей ЧФ.

Адмирал также отметил, что в районе Азовского моря сконцентрированы мощные силы морской пограничной службы ФСБ России. В случае необходимости возможна переброска речными артериями сил Каспийской флотилии.

«Однако вряд ли это понадобится. История конфликта с Грузией в 2008 году и провокация бронекатеров ВМС Украины в 2018 году свидетельствует о том, что у провокаторов нет шансов против Черноморского флота», — заявил Кравченко.

Первые американские катера Mark VI в составе ВМС Украины могут появиться уже в этом году, а полностью контракт будет выполнен к 2022 году. Его сумма составляет 600 миллионов долларов, в рамках договора будет проводиться обучение украинских экипажей и техническая поддержка.

Mark VI имеет водоизмещение 72 тонны, скорость достигает 48 узлов. На вооружении находятся две автоматические 25-миллиметровые артустановки Mk 38 Mod 2, а также по шесть 7,62- миллиметровых и 12,7-миллиметровых пулеметов на турелях. Кроме того, после модернизации на новых катерах могут быть установлены малогабаритные ракеты типа AGM-176C Griffin B (Block II).