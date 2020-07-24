Нанять вооруженную охрану планирует азербайджанский ресторан «1001 ночь» на Братиславской улице. В продолжение армяно-азербайджанского конфликта в ночь на пятницу вооруженные битами хулиганы расколошматили инвентарь заведения.

Как рассказали в ресторане, семеро незваных гостей заявились в 4.00. Ресторан в это время был закрыт. Внутри были два дежурных сотрудника, которые убирали и мыли посуду.

— Армяне стали крушить все вокруг. Разбили стеклянную входную дверь, два окна. Повредили столы и стулья. Разбили посуду. Запустили в бар с алкоголем арматуру — бутылки со спиртным разбились, — так описала событие администратор.

К счастью, из людей никто не пострадал. Что касается ущерба — ведется подсчет. До межнационального конфликта ресторан слыл спокойным заведением. На входе в летнее время дежурил администратор. Теперь же хозяева наймут охрану.

Вероятнее всего, это нападение послужило ответом на избиение уроженцев Армении на Люблинской улице. Около 23.00 азербайджанцы (их было около 20) напали на двух армян, которые передвигались на автомобиле. Стычки произошли и в других районах юго-востока Москвы. Несколько человек были госпитализированы как с армянской, так и азербайджанской стороны. Представители диаспоры принимают меру про примирению, чтобы не допустить новых столкновений.