Адель Арнес поведала о склонности людей примерять на неё какие-нибудь звучные штампы.

Меня в жизни как только не называли.

Эту склонность людей примерить на меня какой-нибудь звучный штамп осмысляю через категоризацию, которая обуславливается ограниченным знанием о предмете. Видишь неопознанный объект, не заметить сложно, нужно опознать и как-то окрестить. Дура, шлюха, заучка, неприятная особа и так далее.

Один из участников в первые дни моего пребывания решил, что я – фемка и лесба. Почему? Он учуял неприкрытую ненависть к мужчинам. Она проявляется в неприязни к дракам, хамству и побоям. Непринятие этого – чистая мизандрия. Открытое оскорбление патриархов «Дома-2».

А кто на такое способна? Только отчаявшаяся феминистка и лесбиянка, которая давно смирилась, что замуж ее не возьмут.

Однако вчера в глазах этого участника случилась невероятная метаморфоза. Теперь я, ребята, содержанка.

И знаете, девочки. Можно, конечно, ответить, что он сам – моча козлиная и прочее. Но удовольствие как раз в том, чтобы улыбаться, молчать и принимать эти комплименты. Ведь его цепляет. Он анализирует, выдает обоснование новой кличке, причем публично, чтобы умозаключение передавалось из уст в уста.

Котик, я хочу еще. Твои слова – моя звездная пыль.