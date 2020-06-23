Адель Арнес шокирована отсутствием представлений о культуре поведения у некоторых участников Дома-2.

Капля в море

Когда я попала на проект, меня очень многое шокировало. Потому что у меня было своё представление о культуре и социальных нормах. Я вошла в эту группу, начала наблюдать события, которые для меня совершенно чужды и удивительны. Мне кажется, когда показываешь людям как правильно вести себя за столом или делать комплименты, то это лишь капля в море и для пары Иванченко это было что-то вроде фарса, некой показухи, а если хочется сделать какие-то глобальные изменения, то нужна более долгосрочная перспектива.