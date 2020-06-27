Адель Арнес объяснила, что на телестройке нет никакой постановки.

Инсайдерская информация о «Доме-2» ⠀

Вы часто говорите о том, что «Дом-2» — это постановка. Каждый носит маску и не показывает нутро. И да, пишете, что большая часть — режиссура.

Таки вот, что я имею вам на это сказать:

👉🏻 Участники и правда не лишены ролей, как и в реальной жизни. Среди ваших знакомых тоже есть альфа-самцы, пикаперы, феминистки, активистки. Это все — социальные роли, только чаще они сопряжены с профессией носителя. В реалити каждый выбирает образ, который ему близок в конкретных условиях. Это естественный процесс, а не «постанова».

👉🏻 Так как это реалити, которое должно быть смотрибельно и динамично, многие проблемы межличностных отношений стимулируются и ускоряются. А как иначе? Представьте, поссорились Захар и Яна. Вы хотите смотреть, как они неделю игнорируют друг друга? Или вам по душе битая посуда и крики? Естественно, коллектив раскручивает их на эмоции. Пытается «проработать отношения». В этом суть.

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