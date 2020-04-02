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Американский музыкант Адам Шлезингер скончался от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, около недели назад 52-летний Шлезингер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в одну из больниц на севере штата Нью-Йорк, а вчера утром умер.

Шлезингер — певец, поэт, гитарист и продюсер. Он, как сообщал «Рамблер», был сооснователем таких музыкальных групп, как Ivy, Tinted Windows и Fountains of Wayne, главным автором песен группы Fever High.

Сочиненные им песни звучат в таких фильмах, как «Все без ума от Мэри», «Я, снова я и Ирэн», «Очень страшное кино», «Реклама для гения», «Маньчжурский кандидат», «Любовь с уведомлением» и других. Шлезингер выиграл три премии «Эмми» и одну премию «Грэмми», номинировался на премии «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус».

Инфекцию COVID-19 вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости ею. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией.

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