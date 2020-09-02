Писатель Сергей Минаев рассказал, что с началом учебного года в жизнь его семьи вошли родительские чаты. В своем Telegram-канале он пожаловался на «написанные капслоком ВАЖНЫЕ сообщения, истеричные войсы» и «эмоджи из ада».

«Надо будет из всего этого собрать сатирический рассказ РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАД (Спойлер — в конце рассказа родителей убили дети)», — написал Минаев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Портал Fishki.net ранее опубликовал подборку обсуждений в родительских чатах, которые подошли бы для рассказа Минаева.

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«Подскажите стих охматова или охманова», — спрашивает один из родителей.

«Анна Ахматова», — подсказывают ему.

«Добрый день. Родителей Мирона хотела бы попросить провести профилактическую беседу с сыном. Моя дочь теперь знает как показывать фак, ее же он называет сукой. Я конечно понимаю, что рано или поздно школа учит плохому, но не в первом же классе!» — жалуется одна из мам.

Портал «Лайфхакер» назвал одной из основных проблем родительских чатов бесконечный спам.

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«Уважаемые родители! К школам подъезжает женщина, просит ее сфотографировать и уводит в сторону! приезжает на машине, ее там ждет человек. Первый случай был на Выхино, с девочками была мама. При ней женщина пыталась увести детей к машине. Нашли двух маленьких девочек лет 6-8, мертвых, лежащих на обочине у дороги, в руках у них у каждой по 50 000 т.р., но без почек. Берегите своих детей», — подобные фейки родители часто посылают другу другу.

Много смешных скриншотов из родительских чатов публикуют на «Пикабу».

Как сообщал «Рамблер», в этому году в кавказских родительских чатах начался большой переполох из-за коронавируса и домашнего обучения. Telegram-канал Mash опубликовал подборку аудиосообщений, отправленных разгневанными родителями.

«Учителя, наверное, очень сильно обрадовались, что коронавирус вам китайцы отправили. Из-за того, что вы дома сидите, на интернете, зарплату бесплатную получаете. А бедные родители — у кого четверо детей, у кого — двое, у кого — один — дома с утра до вечера с ними сидят», — возмущалась одна из мам.

«Один хрен я понимаю этот английский, как я буду с ребенком английский язык провести? Ребенок с отцом в поле пошел, коров пасти. А уроки делать как? Или школу открывайте или оставьте эту белиберду. Я понимаю, у кого есть интернеты-мантернеты . Этот математика, я ее не понимаю. Клянусь Аллахом, я до министерства образования Махачкалы доберусь», — соглашалась другая.