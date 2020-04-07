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Елена Малышева рассказала, чем может быть опасно лечение коронавируса в домашних условиях. По словам телеведущей, исследования для производства препаратов от COVID-19 не имеют широкой базы данных, так как все происходит быстро и «с колес».

На данный момент схема лечения коронавирусной инфекции включает в себя гидроксихлорохин, или плаквенил. Пациентам также выписывают антибиотик азитромицин или сумамед, пояснила Малышева.

Эти лекарства были эффективны при лечении атипичной пневмонии и они действительно снижают количество вирусов в организме. Однако принимать данные препараты для профилактики — «абсолютнейшее безумие», уверена она. У лекарств есть побочные эффекты, которые могут привести к серьезным проблемам с сердем и даже летальному исходу, рассказала телеведущая в интервью телеканалу «Звезда».

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