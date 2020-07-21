Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к российскому правительству с инициативой поэтапного снятия ограничений на абхазо-российской границе, сообщает пресс-служба кабмина республики.

«Основываясь на реальной эпидемиологической обстановке, президент Абхазии А.Г. Бжания обратился к руководству правительства РФ с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — говорится в сообщении.

Абхазская сторона готова к снятию таких ограничений в любое время, однако этот вопрос решается по согласованию с российской стороной, отмечают в пресс-службе.

Во вторник Абхазия продлила закрытие границы и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии составляет 38, выздоровевших — 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.