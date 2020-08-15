Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии по случаю 75-летия объявления императором о выходе страны из Второй мировой войны заявил, что Япония по-прежнему привержена идеям пацифизма и продолжит идти путем мирного разрешения проблем.

«На прошлой войне наша страна потеряла более 3 миллионов жизней. Сегодня, через 75 лет со дня окончания войны, мы не забываем, что мир и наше процветание построены на тех жертвах, которые принесли погибшие во время войны. Все 75 лет после войны наша страна идет путем мира. Клятву сделать так, чтобы не повторились впредь ужасы войны, мы пронесем с собой и дальше. Наша страна под флагом активного пацифизма вместе с мировым сообществом будет играть еще большую роль для решения проблем, стоящих перед миром», — сказал премьер-министр. Трансляция церемонии шла по теле- и интернет-каналам.

В субботу Япония отмечает 75-ю годовщину с того дня, когда император Японии Хирохито объявил об выходе страны из Второй мировой войны, что стало фактическим признанием поражения Японии.

В этом году памятная церемония проходит в сокращенном виде из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В зале находятся 540 человек – это около одной десятой от числа присутствующих в обычные годы.