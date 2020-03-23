СПОРТ

Абэ не исключил переноса Олимпиады в Токио

07:29 23/03/2020

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Kyodo.

По словам главы японского правительства, такой вариант возможен в том случае, если проведение Игр «в полном формате» будет невозможно.

«Позиция МОК (Международного олимпийского комитета – прим. ред.) соответствует курсу на проведение Олимпиады в полном формате, о котором я говорил. Если это будет невозможно, то нужно будет принять решение об отсрочке», – сказал Абэ.

Премьер добавил, что при принятии решения о проведении ОИ в первую очередь нужно подумать о спортсменах.

21 марта олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии направили к президенту МОК Томасу Баху обращение с просьбой перенести Игры-2020 в Токио. В организации ответили, что решение относительно проведения турнира будет принято в течение месяца. Об отказе от участия в Играх по данным СМИ, готовы заявить Канада и Австралия.

Новые возможные даты проведения ОИ пока не определены. По данным Reuters, Игры могут перенести на один или два года. XXXII Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.



