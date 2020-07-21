Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на следующую встречу с российским президентом после завершения распространения новой коронавирусной инфекции, об этом по итогам встречи с главой кабинета рассказал депутат верхней палаты парламента от партии «Ниппон исин-но кай» (Ассоциация обновления Японии) Мунэ Судзуки.

Встреча депутата с Синдзо Абэ состоялась во вторник в канцелярии премьер-министра Японии.

"Я бы хотел, чтобы поскорее закончилось распространение коронавирусной инфекции и можно было думать о следующей встрече на высшем уровне", — передал журналистам депутат слова премьер-министра Японии, сообщило агентство Киодо.

Агентство отмечает, что таким образом премьер-министр выразил желание встретиться с российским президентом и решить «территориальную проблему».

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Курильских островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.