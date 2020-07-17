Лидер ЛДПР Владимир Жириновский привёл аргументы в пользу проведения в России очередной деноминации рубля. По мнению политика, когда в конце века «убрали два нуля», стало лучше, пишет Ura.ru.

«А то везде были цены в миллионах и миллиардах», — сказал Жириновский.

С его точки зрения, после деноминации рубль обретёт вес: новые деньги будут более понятны людям, а доллар станет эквивалентен 65 копейкам.

Деноминация рубля в России проводилась в 1998 году, но тогда — в соотношении 1000:1, то есть убрали не два, а три нуля. С идеей новой деноминации в 100 раз недавно выступил аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, это необходимо из-за резко возросшего в стране количества наличных денег.

Между тем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявила, что регулятор не обсуждает возможность деноминации: с наличностью в стране всё в порядке.