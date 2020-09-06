Актёр Михаил Ефремов считает, что он будет осужден на восемь лет. Телеканал НТВ показал диалог Ефремова с его адвокатом Эльманом Пашаевым.

Разговор состоялся дома у актера, перед его выступлением с последним словом в суде.

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Ефремов и Пашаев совещались и обсуждали предстоящие прения. Во время общения актер спрогнозировал, что получит 8 лет. После этого адвокат Пашаев жаловался, что суд так и не назначил биологическую экспертизу подушки безопасности с пассажирского сиденья.

«Может, без биологии вину признать? Достали. А может расстрелять меня?», — отреагировал артист.

Кроме того, он рассказал, что его семью травят и детям приходят СМС с угрозами.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Михаил Ефремов собрал вещи в тюрьму.