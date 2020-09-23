Родители ответят за действия двух школьниц из города Артем Приморского края, которые забрались в чашу Вечного огня на Мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает МВД по региону.

По данным ведомства, внимание правоохранителей привлек распространенный в соцсетях ролик. На нем две девочки греются в чаше Вечного огня, а на замечание отвечают — «А че, нельзя?».

«Сотрудниками уголовного розыска установлены личности участниц видеосюжета — местных жительниц 2008 и 2010 годов рождения. В качестве меры воспитательного воздействия с обеими правонарушительницами и их законными представителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы», — говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что родители участниц скандального видео привлечены к административной ответственности и должны будут выплатить штраф.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Калуге молодые девушки в полуголом виде устроили танцы в фонтане на площади Победы, и сняли перформанс на видео. При этом школьницы развлекались в непосредственной близости от траурной стелы и Вечного огня, где похоронены останки курсантов, погибших во время Великой Отечественной войны.