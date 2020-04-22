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98-летняя мать 68-летней актрисы Ирины Алферовой Ксения Алферова перенесла серьезную операцию. Об этом ее дочь сообщила «Комсомольской правде».

Ксения Алферова, как сообщал «Рамблер», — ветеран Великой Отечественной войны, юрист по образованию, мать Ирины Алферовой и бабушка 45-летней актрисы Ксении Алферовой.

«Два месяца назад она перенесла серьезную операцию», — рассказала дочь Алферовой-старшей.

Она не упомянула о том, какого рода хирургическому вмешательству была подвергнута ее мать, но сообщила, что та восстанавливалась после него гуляя вокруг дома. Алферова-младшая посетовала на то, что из-за режима самоизоляции, введенного ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, Алферова-старшая больше не может выходить из дома.

Также она пожаловалась на перенос парада по случаю очередной годовщины окончания Великой Отечественной войны.

«Мама этого очень ждала. Для нее 9 мая — главный праздник в году», — отметила Алферова.

Режим самоизоляции был введен в Москве в конце марта — покидать дом можно исключительно в случае прямой угрозы жизни и здоровью, ради выгула собак, выноса мусора, похода на работу (если это обязательно), обращения за экстренной медицинской помощью и совершения покупок в ближайшей аптеке или магазине.

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