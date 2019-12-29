Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал, что 90% жителей России назвали семью главной ценностью. Об этом сообщило радио «Говорит Москва».

Не родина даже, мать, а именно семья. Очень высокая удовлетворенность отношениями в своих семьях у людей. Поэтому здесь что-то сдвинуть, что-то изменить, вы понимаете, какие последствия будут? Детей, например, будут забирать, да? Этим пугают, но за этим стоят реальные опасения того, что это может произойти. И это точно произойдет, если закон будет плохой, — сообщил Валерий Фёдоров в интервью радио.

Валерий Фёдоров прокомментировал закон о домашнем насилии. Он сообщил, что 70% россиян поддерживают закон, хотя ранние опросы показывали, что люди не хотели вмешательства государства в семейные дела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жительница с. Элекмонар, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему мужу не менее 10 ударов деревянной палкой по различным частям тела. Она сломала супругу рёбра и повредила дыхательные пути.

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