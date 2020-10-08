Около 90% больных коронавирусной инфекцией COVID-19 могут переносить ее бессимптомно. Об этом сообщает Daily Mail.

Основные симптомы коронавирусной инфекции, как сообщал «Рамблер», — жар, кашель и потеря вкуса и обоняния. Некоторое время назад группа британских ученых проанализировала данные 36 тысяч человек, сдавших мазок на коронавирус в апреле-июне, и обнаружила, что из 115 человек с положительным результатом лишь 16 имели основные симптомы. Также выяснилось, что лишь 10% из 158 человек, у которых были эти симптомы, болели COVID-19.

«Это означает, что правительственный режим тестирования, при котором люди тест проходят только при наличии симптомов, может пропускать тысячи скрытых случаев инфекции», — сообщает Daily Mail.

Эпидемиолог Ирен Петерсон, профессор Университетского колледжа Лондона, высказала мнение, что будущие стратегии тестирования должны подразумевать более частое тестирование более широкой группы людей.