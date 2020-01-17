Японка Юко Огасавара стала порнозвездой в 81 год и призналась, что только после этого начала жить полноценной жизнью. Об этом сообщает AsiaOne.

До начала порнокарьеры Огасавара была обычной японкой. Ее отец был офисным работником, а мать — домохозяйкой. После окончания школы девушка вышла замуж за своего молодого человека, родила двух сыновей и дочь.

Муж Огасавары умер, когда ей было 59 лет. Спустя два года она нашла работу в сфере общественного питания и планировала заниматься этим до пенсии, пока одна из клиенток не предложила ей работу в порно.

Сначала Огасавара отказалась, но клиентке удалось уговорить ее посетить съемочную площадку. Во время визита женщина увидела молодую актрису и пожилого актера «в действии».

«Если бы мне довелось сниматься, я бы предпочла делать это с молодым, красивым актером», — заявила она.

Рядом стоял порнопродюсер, который услышал это и предложил Огасаваре сняться с молодым мужчиной. На этот раз она согласилась, и ее первый партнер по съемкам годился ей во внуки. Японка отметила, что он был вторым в ее жизни сексуальным партнером после мужа.

Сейчас Огасаваре 84 года, она продолжает сниматься и наслаждается жизнью. По словам женщины, когда один из сыновей узнал о ее подработке, он не осудил ее и попросил заниматься тем, что делает ее счастливой.

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