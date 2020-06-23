78-летний житель Норвегии Генри Харрфельдт порадовал себя покупкой суперкара McLaren 720S Spider, которым пользуется практически каждый день. За время владения он успел проехать на автомобиле 4 тыс. километров. Судя по опубликованному на YouTube видеоролику, Харрфельдт очень доволен своей покупкой.

Как напоминает журнал «За рулем», McLaren 720S Spider оснащается 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 710 лошадиных сил. Мотор заднеприводного автомобиля работает в паре семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. До «сотни» McLaren 720S Spider разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость машины составляет 341 километр в час.

Покупка обошлась Харрфельдту в 4,3 млн норвежских крон (около 450 тыс. долларов США по текущему курсу). О том, получал ли пожилой любитель быстрой езды штрафы за превышение скорости, не сообщается. При этом стоит отметить, что в Норвегии нарушителям скоростного режима грозят суровые наказания.

В гараже Харрфельдта также стоят сорокалетний родстер Shelby Cobra и 38-летняя реплика Ford GT40, которые он использует в качестве автомобилей выходного дня. Однако, по его мнению, управлять этими машинами гораздо сложнее, поскольку они предназначены для трековой езды, в связи с чем он и решил купить современный McLaren, отмечает издание Motor.ru.

Отметим, что пожилые водители не всегда хорошо справляются с машинами. Так, около года назад в американском штате Нью-Джерси 64-летняя женщина перепутала педали, выезжая с автомойки, и утопила в реке внедорожник Mercedes-Benz.