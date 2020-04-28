72 пациента с коронавирусом умерли в России за сутки. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек», — говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом число новых случаев за последние сутки — 6411.

Ранее в этот же день доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что считать эпидемию коронавируса в России завершившейся можно будет после того, как в день начнут регистрировать не более 100 случаев заражения.

Накануне, 27 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче». По его словам, через месяц или два все уже с трудом будут вспоминать «сегодняшние тяготы», ситуация не будет продолжаться дольше.

Также 27 апреля сообщалось, что жители Дальнего Востока и Приволжского федерального округа (ПФО) испытывают максимальную обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса. Самыми «бесстрашными» регионами оказались Приморский край, Иркутская и Новосибирская области. В целом по стране пандемией обеспокоены 85,5% опрошенных граждан, в то время как 14,5% сказали, что не испытывают страха.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 28 апреля, на планете зарегистрировано свыше 3 млн случаев заболевания, умерли более 211 тыс. человек, вылечились — более 922 тыс.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.