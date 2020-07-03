Ей предстоит преодолеть Сахару.

Британский биолог Саша Денч, известная как «человек-лебедь», готовится отправиться в новый полет на мотопараплане. На этот раз она преодолеет маршрут миграции хищных скоп, пишет The Guardian.

Маршрут из Европы в Африку составит 7000 км, в полете она будет находиться четыре месяца. Скопы вылетают из Шотландии в августе и направляются на зимовку к Гибралтарскому проливу, минуя Сахару.

Сейчас вместе с учеными из Университета Кардиффа она разрабатывает протокол аэрофотосъемки — во время экспедиции она будет фиксировать ламантинов, горбатых китов и других морских млекопитающих.

Фото: wwt

По словам Денч, охранять мигрирующие виды птиц очень сложно — они не принадлежат территориально ни к одной из стран. «Они не вписываются в границы, поэтому не входят ни в один из национальных планов по сохранению животных», — говорит Денч.

Что касается скоп, то в Великобритании 60% этих птиц погибают до размножения. Некоторые запутываются в рыболовных сетях, другие умирают от столкновения с ЛЭП. Саша Денч отмечает, что для нормального существования скопам нужны незаиленные реки, в которых птица может нормально охотиться.

В прошлом Саша Денч уже совершала полеты с птицами. В 2016 году она преодолела 7500 км со стаей лебедей, летевших из Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) в Глостершир (Великобритания). По пути она встречалась с людьми и выясняла причины сокращения популяции лебедей. По словам девушки, она решилась на полеты на мотопараплане для того, чтобы победить свой страх летать на самолете. «Мне очень понравилось чувствовать свою связь с воздухом», — заявила Саша.