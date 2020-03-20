Давайте для начала разберемся, что такое этот коронавирус.

Коронавирус (COVID — 19) — это РНК-содержащий вирус, который передается как людям, так и животным.

Основными симптомами коронавируса являются: высокая температура тела, очень сухой (в редких случаях с небольшим количеством мокроты), одышка и затруднение дыхания (сдавленность грудной клетки).

К редким симптомам относится: головная боль, диарея, тошнота и рвота. Симптомы во многом похожи и часто имитируют ОРВИ и грипп. Важно помнить, что симптомы могут появиться в течении 14 дней после контакта с инфекционными людьми!

Давайте изучим правила, которые необходимо соблюдать чтобы снизить риск заболевания!

Первое правило:

Часто мойте руки, соблюдайте гигиену и пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены. Также советую использовать антибактериальные средства на спиртовой основе. Они очень удобны на улице и убивают вирус.

Второе правило:

Не прикасайтесь к лицу! Коронавирус проникает через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних дыхательных путей. Старайтесь не прикасаться к лицу, не обработав руки антисептиком!

Третье правило:

Чихайте и кашляйте в салфетку, ладонь или в сгиб локтя. Вдруг вы заболели и продолжаете дальше разносить вирус?

Четвертое правило:

Соблюдайте дистанцию! Избегайте контактов и длительного пребывание в одном помещении, с людьми имеющие симптомы ОРВИ (чихание, кашель.)

Пятое правило:

Ограничьте поездки на общественном транспорте и посещение культурно массовых мероприятий, если это возможно! Избегайте мест с большим скоплением людей. Также воздержитесь от походов в торговые центры.

Шестое правило:

Проветривайте и увлажняйте помещение в котором вы живете. Запомните правило: увлажненная слизистая = защищенная слизистая.

Седьмое правило:

Это, на мой взгляд, самое главное правило. При первых симптомах не занимайтесь самолечением! Ограничьте себя от своих близких и вызывайте врача! Также берегите своих пожилых близких. Именно для них коронавирус представляет максимальную угрозу! Если есть возможность — отправьте их на дачу.

Вот 7 основных правил, которые нужно соблюдать при эпидемии вируса! Надеюсь это статья вам поможет. Берегите себя и своих близких!