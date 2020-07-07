Миф 1. Если ребенок скрипит зубами во сне — у него глисты

Скрип зубами, или бруксизм, не связан с глистами — его провоцирует стресс, беспокойство, гнев, напряжение. Чаще всего бруксизм исчезает без лечения.

Миф 2. Глисты бывают только у нечистоплотных людей

Глисты встречаются у любого человека, но чаще у детей. В группе риска путешественники, садоводы, охотники, туристы и рыбаки.

Человек заражается, когда проглатывает яйца гельминтов с водой или съедает плохо прожаренное мясо с личинками.

Чтобы предотвратить глистные инфекции, надо соблюдать правила:

• мыть руки перед едой или приготовлением пищи, а также после работы с землей или туалета;

• в зонах повышенного риска — в местах, где нет современных туалетов или канализации — пить только бутилированную или кипяченую воду;

• убирать за собаками на прогулках;

• мыть фрукты и овощи, особенно зелень — лучше замачивать в прохладной воде на 15 минут;

• не разрешать детям играть в местах, где много собак или кошек;

• не есть сырую или недожаренную свинину, говядину или пресноводную рыбу.

Миф 3. Если человек резко похудел — у него глисты

При глистной инфекции вес действительно уходит, но постепенно, а не внезапно. Резкая потеря веса — чаще симптом опасного заболевания, и паразитозы в этот список не входят.

Миф 4. Всем нужно пить таблетки для профилактики глистов

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения в странах с высоким риском заражения для профилактики используют лекарства на основе бензимидазола, альбендазола или мебендазола. Но ВОЗ не относит Россию к странам, в которых есть проблема глистов.

Паразитические черви живут в тропиках и в субтропиках. В опасной зоне находятся Китай, страны Африки, Южная Америка и Восточная Азия — там глисты есть как минимум у половины детей.

Лекарства от глистов токсичны для людей, но в странах, где риск заразиться высокий, это оправдано. Если опасность низкая — принимать глистогонные препараты без назначения врача нельзя.

Миф 5. Можно сдать один анализ на всех глистов

Одного анализа «на всех глистов сразу» не существует. Паразитарные заболевания чаще протекают без симптомов, так что обнаружить паразитов без анализов крови или кала невозможно.

Самый точный симптом гельминтоза — выделение гельминтов целиком или частями во время дефекации, реже — с мокротой при кашле.

Миф 6. Если дома собака, то надо пить противоглистные препараты для профилактики

Владельцам собак пить противоглистные не надо.

У собаки и человека два общих паразита — эхинококки и токсокары. Эхинококкозом заражаются при контакте с бродячими собаками, которые съедают внутренности рогатого скота, свиней. А токсокарозом — через уличную пыль, которая содержит частицы экскрементов животных, дети заражаются во время игры в песочнице.

Для профилактики токсокароза:

• очищать лоток питомца как минимум раз в неделю, лучше каждый день;

• убирать за питомцами на улице — чтобы кал не высыхал и не смешивался с уличной пылью, которая потом везде оседает;

• мыть руки после обработки отходов домашних животных;

• не разрешать детям играть в местах, загрязненных фекалиями животных, выбирать песочницы подальше от мест выгула собак;

• мыть руки с мылом и теплой водой после игры с животными, а также перед едой;

• обучить детей основам гигиены — как мыть руки, чтобы предотвратить заражение, не есть землю и песок.

Миф 7. Только народная медицина помогает от глистов

Средства народной медицины — сода, красный перец, настой пижмы, чесночный отвар и тыквенные семечки — не имеют доказанной эффективности и ограниченно используются в мировой медицинской практике. К тому же народная медицина не учитывает противопоказания и сопутствующие болезни, поэтому возникают осложнения.

Если анализы подтвердили наличие паразитических червей — лучше обратиться к врачу, который подберет лекарство от конкретного паразита.