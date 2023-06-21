Нарощування вій — це популярна процедура для подовження та збільшення натуральних вій, яку має виконувати виключно професійний лешмейкер. Однак, щоби мати змогу надавати якісні послуги, в майстра мусить бути повний набір інструментів, препаратів, а також одноразових витратних матеріалів. Останніми є:

простирадла та шапки;

медичні маски та бахіли;

шапочки та мікробраші;

дерев’яні шпателі.

Тож у цій статті розглянемо детально кожен матеріал та його особливості.

Одноразові простирадла

Одноразові простирадла є обов’язковим матеріалом кожного лешмейкера, який хоче зберегти канапу та подушки від передчасного зносу. Також вони захищають й клієнтів від різних бактерій та шкірних захворювань.

Здебільшого всі одноразові простирадла виробляються з:

СМС. Виготовлений із двох шарів спандбонду та прошарку з мелтблауну. Цей вид простирадл приємний на дотик та придатний для тривалого використання.

Ламінованого спандбонду. За характеристиками ідентичний СМС, але одна його сторона водонепроникна. Завдяки цьому ламінований спандбонд — це ідеальне рішення для використання влітку.

Бюджетного спандбонду. Це приємний на дотик матеріал, що нагадує бавовну.

Медичні маски та бахіли

Також обов’язковим одноразовим витратним матеріалом є медичні маски. Вони захищають легені лешмейкера від потрапляння хімічних речовин та ураження парами клею. Найбільш придатними є тришарові маски, а користуватися ними можна до 2-х годин.

Бахіли насамперед потрібні клієнтам, адже у такий спосіб можна зберегти стерильність та чистоту робочого місця. Це також підвищить їхній комфорт, адже їм не доведеться роззуватися.

Шапочки та мікробраші

Під час нарощування вій є ймовірність потрапляння клею на обличчя та волосся. Щоб запобігти цьому, варто придбати одноразові шапочки. Вони виготовлені із гіпоалергенного матеріалу, а також мають м’яку резинку для надійної фіксації на голові.

Для зняття вій та корекції волосків лешмейкери використовують мікробраші. Це аплікатори, що схожі на ватні палички й мають м’яку щетину. Завдяки їй майстер може безпечно виконувати біозавивку вій, ламінування та нанесення перманентної туші без шкоди віям, шкірі та очам.

Дерев’яні шпателі

Останній витратний матеріал, обов’язковий для кожного лешмейкера — дерев’яні шпателі. Вони дають змогу нанести косметологічні препарати та видалити нарощені вії, уникаючи контакту речовин зі слизовою оболонкою та шкірою, що суттєво підвищує безпечність процедури.

Загалом професійний лешмейкер мусить мати стерильне обладнання, матеріали та інструменти. Тільки так можна гарантувати гігієнічність упродовж усього процесу нарощування вій. Це також збереже здоров’я людей, що підвищить шанси на їхній позитивний відгук та залучення нових клієнтів. Джерело panorama.if.ua