В Ростовской области возбуждено уголовное дело после гибели ребенка, который пытался добраться до детской площадки, сообщается на сайте регионального управления СК. Дело возбуждено по ч.2 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности».

Отмечается, что трагедия произошла 19 июля на одной из улиц Ростова-на-Дону. Семилетний мальчик пытался пробраться на детскую площадку, и, перелезая через бетонный парапет, дотронулся до столба уличного освещения, который находился под высоким напряжением. В результате ребенок получил электротравму, упав при этом с высоты около двух метров, и получил дополнительные повреждения вследствие падения.

Отмечается, что следователи проверяют действия сотрудников товарищества собственников жилья, которые не обеспечили должным образом электроизоляцию объекта.