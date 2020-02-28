Большинство опрошенных жителей России положительно отнеслись к идее провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день и объявление его выходным. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. «Рамблер» писал, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил несколько конституционных поправок, в том числе дать Госдуме право утверждать кабинет министров. Поправки должны быть одобрены на общероссийском голосовании, которое пройдет 22 апреля, в среду. Этот день будет объявлен выходным.

У 1,5 тысяч участников опроса ФОМ, который проводился 26–27 февраля в 53 регионах страны, спросили о том, как они относятся к идее провести голосование в будний день и объявление его выходным. 68% респондентов поддержали эту идею, об отрицательном отношении заявили 13%.

При этом в голосовании намерены принять участие 64% опрошенных. Из них 31% заявил, что совершенно точно придут на участки для голосования, 20% — что вероятнее всего, 13% — что скорее придут, чем не придут. Отказались участвовать в голосовании 25% респондентов.

У принявших участие в опросе также поинтересовались, слышали они, что пакет поправок к Конституции будет вынесен на всенародное голосование. При этом 32% ответили утвердительно, еще 26% «что-то слышали», а 41% услышали впервые.

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