На принудительное лечение в психиатрическую больницу во вторник, 14 июня, отправил Мосгорсуд бывшего подводника, 65-летнего Николая Баталова, зарезавшего свою сестру и племянника летом прошлого года.

Как уже писал «», Баталов проживал в частном секторе на западе Москвы со своей сестрой Татьяной и племянниками — Сергеем и Владиславом. Все родственники переселились к Николаю около 15 лет назад. Они уговорили его снести дом и начали на его месте строить новый.

— Они возвели бетонную стену, как в тюрьме, построили внутри времянку, сарай и еще одно бетонное строение. По всей видимости, там был какой-то нелегальный автосервис. Туда заезжали машины без номеров, посреди ночи мог приехать эвакуатор не то с разбитой, не то с расстрелянной машиной. Воевали со всеми из-за парковочных мест, — рассказывали местные жители.

Со слов соседей, бывший подводник хоть и был странным (иногда собирал бутылки на улице), но агрессии к посторонним не проявлял. А вот его родня постоянно донимала мужчину.

Очередная ссора между Баталовым и его племянником 6 июля 2019 года закончилась трагедией. Пенсионер обвинял племянника в том, что тот хочет его обобрать и выкинуть на улицу. Слово за слово, пожилой мужчина схватился за нож.

На крики подоспела помощь, но было уже поздно — Владислава обнаружили у припаркованного «Гелендвагена». Его тело было зверски изрезано ножом, раны виднелись на животе и шее. В сарае с колото-резаными травмами находился труп сестры подводника.

Сам убийца пояснил, что устал от постоянных унижений со стороны своих родственников, которые пыталась отнять у него участок и квартиру

Примечательно, что погибший Владислав с 2001 года находился в федеральном розыске. Он сбежал из-под подписки о невыезде, и его разыскивали оперативники подмосковного Орехова-Зуева за совершение разбойного нападения.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не отдавал отчета своими действиям, у него нашли признаки шизофрении. Кстати, странности в поведении Баталова родные стали замечать задолго до трагедии, а начались они после смерти его матери.

В итоге суд не стал наказывать мужчину.

— Московский городской суд постановил направить Баталова на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — пояснили «» в пресс-службе Мосгорсуда.