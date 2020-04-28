606 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4130. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», — заявила она.

Всего в Москве зарегистрирован 45 351 пациент. Умерли в столице 435 человек.

Ранее в этот же день Ракова рассказала о 20 тыс. пациентах с симптомами ОРВИ, которые находятся на домашнем лечении под наблюдением медиков. По ее словам, у всех берется тест на коронавирус.

Накануне, 27 апреля, заммэра сообщила, что благодаря лечению при помощи плазмы уже переболевших состояние многих госпитализированных с коронавирусом улучшилось. Она отметила, что такой метод лечения безопасен и не вызывает побочных эффектов и осложнений. При этом болезнь у пациентов протекает гораздо легче.

Также 27 апреля стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к созданию чувствительных к заражению COVID-19 мышей для тестов вакцины. Мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека и позволят изучать вакцины и лечебные препараты против вируса.

Общее число заразившихся в РФ, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано более 83 тыс. случаев заболевания. За весь период в стране умерли 794 человека, вылечились 7346 человек.

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